CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 655 May 660 1-4 Jul 650 Sep 646 1-4 Dec 650 Mar 654 1-2 May 649 1-4 Jul 627 3-4 Sep 628 Dec 635 1-2 Mar 637 May 635 Jul 599 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 555 1-2 May 547 1-2 Jul 535 Sep 489 1-2 Dec 470 3-4 Mar 478 1-2 May 482 3-4 Jul 484 Sep 441 1-2 Dec 427 Mar 434 May 436 Jul 441 Sep 427 1-4 Dec 417 3-4 Jul 429 1-4 Dec 413 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 376 1-2 May 364 3-4 Jul 360 1-2 Sep 334 1-4 Dec 332 1-2 Mar 338 1-2 May 339 Jul 339 Sep 339 Dec 339 Jul 339 Sep 339 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1405 1-4 May 1404 1-4 Jul 1391 1-2 Aug 1348 1-4 Sep 1266 1-2 Nov 1223 Jan 1217 3-4 Mar 1189 3-4 May 1181 1-4 Jul 1177 1-4 Aug 1159 1-2 Sep 1121 3-4 Nov 1093 1-2 Jan 1096 1-2 Mar 1096 May 1096 Jul 1097 Aug 1093 1-2 Sep 1081 1-2 Nov 1038 1-2 Jul 1038 1-2 Nov 1038 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 51.34 May 49.94 Jul 48.80 Aug 47.47 Sep 46.10 Oct 44.97 Dec 44.31 Jan 43.94 Mar 43.52 May 43.18 Jul 42.92 Aug 42.55 Sep 42.02 Oct 41.30 Dec 41.08 Jan 41.08 Mar 41.08 May 41.08 Jul 41.08 Aug 41.08 Sep 41.08 Oct 41.08 Dec 41.08 Jul 41.08 Oct 41.08 Dec 41.08 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 423.20 May 421.40 Jul 418.70 Aug 407.30 Sep 394.30 Oct 381.30 Dec 378.50 Jan 375.50 Mar 366.00 May 362.70 Jul 362.20 Aug 358.30 Sep 351.00 Oct 343.30 Dec 341.70 Jan 340.70 Mar 340.90 May 340.90 Jul 342.80 Aug 342.80 Sep 341.30 Oct 341.30 Dec 338.10 Jul 338.10 Oct 338.10 Dec 338.10