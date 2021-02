CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 671 3-4 May 675 3-4 Jul 663 1-2 Sep 660 Dec 663 1-4 Mar 667 1-2 May 661 1-2 Jul 637 3-4 Sep 637 1-2 Dec 645 1-4 Mar 646 3-4 May 644 3-4 Jul 609 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 554 3-4 May 549 3-4 Jul 539 3-4 Sep 493 Dec 474 Mar 481 1-2 May 485 Jul 485 3-4 Sep 445 1-4 Dec 431 1-2 Mar 438 3-4 May 440 3-4 Jul 445 1-2 Sep 431 3-4 Dec 419 1-4 Jul 422 3-4 Dec 415 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 368 3-4 May 361 1-2 Jul 359 Sep 332 Dec 333 Mar 339 1-2 May 340 Jul 340 Sep 340 Dec 340 Jul 340 Sep 340 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1406 May 1407 1-2 Jul 1397 1-4 Aug 1356 1-2 Sep 1275 1-2 Nov 1230 3-4 Jan 1225 Mar 1197 May 1188 3-4 Jul 1184 3-4 Aug 1166 1-2 Sep 1130 1-4 Nov 1103 1-4 Jan 1106 Mar 1105 1-2 May 1105 1-2 Jul 1106 1-2 Aug 1103 Sep 1091 Nov 1048 Jul 1048 Nov 1047 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 50.96 May 49.67 Jul 48.67 Aug 47.42 Sep 46.09 Oct 44.98 Dec 44.31 Jan 43.96 Mar 43.52 May 43.16 Jul 42.87 Aug 42.51 Sep 42.02 Oct 41.31 Dec 41.07 Jan 41.07 Mar 41.07 May 41.07 Jul 41.07 Aug 41.07 Sep 41.07 Oct 41.07 Dec 41.07 Jul 41.07 Oct 41.07 Dec 41.07 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 424.10 May 423.00 Jul 420.40 Aug 408.80 Sep 396.30 Oct 383.60 Dec 381.40 Jan 378.40 Mar 369.20 May 366.20 Jul 365.60 Aug 362.20 Sep 356.00 Oct 348.00 Dec 346.40 Jan 345.40 Mar 345.60 May 345.60 Jul 347.50 Aug 347.50 Sep 346.00 Oct 346.00 Dec 342.30 Jul 342.30 Oct 342.30 Dec 342.30