CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 665 3-4 May 670 1-4 Jul 656 3-4 Sep 654 Dec 658 3-4 Mar 663 May 657 1-4 Jul 635 3-4 Sep 635 3-4 Dec 644 Mar 645 May 643 Jul 607 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 553 3-4 May 552 1-2 Jul 542 1-2 Sep 489 3-4 Dec 469 3-4 Mar 476 3-4 May 479 3-4 Jul 480 1-2 Sep 443 Dec 430 3-4 Mar 437 1-2 May 439 1-2 Jul 443 1-2 Sep 430 3-4 Dec 419 Jul 422 1-2 Dec 414 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 363 May 369 1-2 Jul 367 1-2 Sep 338 1-2 Dec 335 3-4 Mar 336 3-4 May 337 1-4 Jul 337 1-4 Sep 337 1-4 Dec 337 1-4 Jul 337 1-4 Sep 337 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1406 May 1408 1-2 Jul 1394 1-2 Aug 1352 3-4 Sep 1267 1-4 Nov 1222 Jan 1216 1-4 Mar 1185 3-4 May 1177 1-2 Jul 1174 1-4 Aug 1157 1-4 Sep 1123 3-4 Nov 1099 3-4 Jan 1100 1-2 Mar 1100 May 1100 Jul 1101 Aug 1097 1-2 Sep 1085 1-2 Nov 1046 1-4 Jul 1046 1-4 Nov 1045 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 49.26 May 48.37 Jul 47.50 Aug 46.40 Sep 45.22 Oct 44.24 Dec 43.57 Jan 43.26 Mar 42.89 May 42.55 Jul 42.32 Aug 42.01 Sep 41.53 Oct 40.83 Dec 40.62 Jan 40.62 Mar 40.62 May 40.62 Jul 40.62 Aug 40.62 Sep 40.62 Oct 40.62 Dec 40.62 Jul 40.62 Oct 40.62 Dec 40.62 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 426.50 May 426.00 Jul 422.70 Aug 410.90 Sep 398.00 Oct 384.60 Dec 382.00 Jan 378.50 Mar 368.40 May 365.70 Jul 365.30 Aug 362.00 Sep 356.50 Oct 348.20 Dec 346.90 Jan 345.80 Mar 346.00 May 346.00 Jul 347.90 Aug 347.90 Sep 346.40 Oct 346.40 Dec 342.90 Jul 342.90 Oct 342.90 Dec 342.90