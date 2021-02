CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 664 May 669 3-4 Jul 657 Sep 654 Dec 658 3-4 Mar 663 May 657 Jul 635 3-4 Sep 637 1-2 Dec 644 Mar 644 3-4 May 642 3-4 Jul 606 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 551 May 550 1-2 Jul 541 1-2 Sep 490 1-2 Dec 469 3-4 Mar 476 3-4 May 480 Jul 481 Sep 443 1-4 Dec 430 1-4 Mar 437 1-4 May 441 Jul 443 1-4 Sep 430 1-2 Dec 418 1-2 Jul 422 Dec 414 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 351 1-4 May 358 1-4 Jul 354 1-4 Sep 329 1-4 Dec 328 1-4 Mar 327 1-4 May 327 3-4 Jul 327 3-4 Sep 327 3-4 Dec 327 3-4 Jul 327 3-4 Sep 327 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1383 3-4 May 1387 1-2 Jul 1377 Aug 1337 1-2 Sep 1256 1-2 Nov 1211 3-4 Jan 1206 Mar 1175 1-2 May 1167 1-4 Jul 1163 3-4 Aug 1146 1-4 Sep 1112 3-4 Nov 1090 1-2 Jan 1092 Mar 1091 1-2 May 1091 1-2 Jul 1092 1-2 Aug 1089 Sep 1077 Nov 1049 Jul 1049 Nov 1048 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 47.90 May 47.22 Jul 46.43 Aug 45.47 Sep 44.41 Oct 43.54 Dec 43.03 Jan 42.73 Mar 42.44 May 42.14 Jul 41.93 Aug 41.62 Sep 41.16 Oct 40.47 Dec 40.22 Jan 40.22 Mar 40.22 May 40.22 Jul 40.22 Aug 40.22 Sep 40.22 Oct 40.22 Dec 40.22 Jul 40.22 Oct 40.22 Dec 40.22 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 423.10 May 422.90 Jul 420.80 Aug 409.50 Sep 396.70 Oct 383.30 Dec 380.80 Jan 376.70 Mar 365.50 May 362.70 Jul 362.90 Aug 359.30 Sep 354.20 Oct 346.50 Dec 344.70 Jan 343.70 Mar 343.90 May 343.90 Jul 345.80 Aug 345.80 Sep 344.30 Oct 344.30 Dec 343.20 Jul 343.20 Oct 343.20 Dec 343.20