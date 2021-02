Monday At Palais des Sports de Gerland Montpellier, France Purse: €262,170 Surface: Hardcourt indoor MONTPELLIER, FRANCE (AP) _ Results Monday from Open Sud de France at Palais des Sports de Gerland (seedings in parentheses): Men's Singles Qualification

Peter Gojowczyk (8), Germany, def. Lukas Lacko, Slovakia, 6-2, 6-1.

Gregoire Barrere (2), France, def. Botic van de Zandschulp, Netherlands, 4-6, 6-3, 6-4.

Bernabe Zapata Miralles (7), Spain, def. Kyrian Jacquet, France, 6-1, 6-1.

Tallon Griekspoor, Netherlands, def. Antoine Hoang (3), France, 7-6 (2), 6-3.

Men's Doubles

Round of 16

Jonathan Erlich, Israel, and Andrei Vasilevski, Belarus, vs. Igor Zelenay, Slovakia, and Divij Sharan (4), India, 7-5, 6-3.