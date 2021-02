CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 650 3-4 May 655 1-2 Jul 643 1-4 Sep 641 3-4 Dec 647 1-4 Mar 652 May 646 1-2 Jul 626 Sep 627 3-4 Dec 634 1-4 Mar 636 May 634 Jul 597 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 542 3-4 May 541 3-4 Jul 533 Sep 481 3-4 Dec 460 Mar 467 3-4 May 471 Jul 472 Sep 434 1-4 Dec 424 1-2 Mar 431 1-2 May 435 Jul 438 1-4 Sep 425 1-2 Dec 416 1-4 Jul 419 3-4 Dec 412 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 348 1-2 May 353 1-2 Jul 349 1-2 Sep 325 3-4 Dec 324 Mar 323 May 323 1-2 Jul 323 1-2 Sep 323 1-2 Dec 323 1-2 Jul 323 1-2 Sep 323 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1377 1-4 May 1380 Jul 1367 3-4 Aug 1327 1-2 Sep 1242 3-4 Nov 1196 1-4 Jan 1190 1-2 Mar 1162 3-4 May 1155 3-4 Jul 1153 1-4 Aug 1134 1-4 Sep 1102 1-2 Nov 1080 1-2 Jan 1082 Mar 1081 1-2 May 1081 1-2 Jul 1082 1-2 Aug 1079 Sep 1077 Nov 1043 3-4 Jul 1043 3-4 Nov 1043 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 47.55 May 46.89 Jul 46.10 Aug 45.10 Sep 44.04 Oct 43.17 Dec 42.65 Jan 42.38 Mar 42.07 May 41.76 Jul 41.55 Aug 41.20 Sep 40.74 Oct 40.08 Dec 39.83 Jan 39.83 Mar 39.83 May 39.83 Jul 39.83 Aug 39.83 Sep 39.83 Oct 39.83 Dec 39.83 Jul 39.83 Oct 39.83 Dec 39.83 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 424.30 May 423.60 Jul 420.30 Aug 407.70 Sep 392.80 Oct 378.20 Dec 375.20 Jan 371.30 Mar 360.80 May 358.10 Jul 358.00 Aug 354.60 Sep 349.60 Oct 341.20 Dec 339.90 Jan 338.70 Mar 338.90 May 338.90 Jul 340.80 Aug 340.80 Sep 339.30 Oct 339.30 Dec 338.20 Jul 338.20 Oct 338.20 Dec 338.20