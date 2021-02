BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Thursday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2391 Up 17 Mar 2560 2560 2552 2552 Up 105 May 2385 Up 13 May 2386 2424 2381 2391 Up 17 Jul 2375 2419 2375 2385 Up 13 Sep 2377 2416 2377 2386 Up 13 Dec 2381 2412 2378 2385 Up 13 Mar 2371 2402 2371 2382 Up 11 May 2381 2402 2376 2381 Up 10 Jul 2402 2402 2380 2382 Up 10 Sep 2384 2387 2380 2383 Up 9 Dec 2391 2401 2391 2392 Up 11