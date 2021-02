CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 644 May 648 Jul 637 1-4 Sep 635 3-4 Dec 641 1-4 Mar 646 1-4 May 639 1-4 Jul 618 1-4 Sep 620 Dec 627 3-4 Mar 629 3-4 May 627 3-4 Jul 595 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 553 May 550 3-4 Jul 540 1-4 Sep 483 1-2 Dec 460 Mar 467 May 470 1-2 Jul 471 1-4 Sep 432 1-4 Dec 421 1-4 Mar 429 May 431 1-2 Jul 436 Sep 426 Dec 420 Jul 423 1-2 Dec 415 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 352 3-4 May 359 1-2 Jul 354 Sep 328 3-4 Dec 323 1-2 Mar 329 1-4 May 329 3-4 Jul 329 3-4 Sep 329 3-4 Dec 329 3-4 Jul 329 3-4 Sep 329 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1383 3-4 May 1384 3-4 Jul 1373 1-4 Aug 1328 1-2 Sep 1237 Nov 1189 Jan 1183 1-4 Mar 1155 May 1147 3-4 Jul 1145 Aug 1129 1-2 Sep 1097 3-4 Nov 1072 1-2 Jan 1074 1-2 Mar 1074 May 1074 Jul 1075 Aug 1071 1-2 Sep 1071 1-2 Nov 1045 Jul 1045 Nov 1044 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 46.77 May 46.14 Jul 45.38 Aug 44.41 Sep 43.38 Oct 42.59 Dec 42.12 Jan 41.86 Mar 41.59 May 41.31 Jul 41.12 Aug 40.77 Sep 40.32 Oct 39.71 Dec 39.47 Jan 39.47 Mar 39.47 May 39.47 Jul 39.47 Aug 39.47 Sep 39.47 Oct 39.47 Dec 39.47 Jul 39.47 Oct 39.47 Dec 39.47 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 431.70 May 431.20 Jul 427.90 Aug 413.70 Sep 396.30 Oct 379.00 Dec 375.80 Jan 371.50 Mar 361.30 May 358.60 Jul 358.30 Aug 355.10 Sep 350.00 Oct 342.10 Dec 340.80 Jan 339.80 Mar 340.00 May 340.00 Jul 342.40 Aug 342.40 Sep 340.90 Oct 340.90 Dec 339.30 Jul 339.30 Oct 339.30 Dec 339.30