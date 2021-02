CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 657 1-2 May 661 1-2 Jul 646 3-4 Sep 644 3-4 Dec 649 3-4 Mar 654 1-4 May 646 1-2 Jul 626 1-4 Sep 627 3-4 Dec 634 3-4 Mar 637 May 635 Jul 598 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 552 1-4 May 549 3-4 Jul 538 Sep 483 1-4 Dec 457 3-4 Mar 464 1-2 May 467 1-4 Jul 467 1-2 Sep 431 Dec 421 1-2 Mar 429 May 431 1-2 Jul 435 1-2 Sep 425 1-2 Dec 420 Jul 423 1-2 Dec 415 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 353 1-4 May 360 Jul 353 1-2 Sep 327 1-2 Dec 321 3-4 Mar 327 1-2 May 328 Jul 328 Sep 328 Dec 328 Jul 328 Sep 328 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1384 3-4 May 1385 3-4 Jul 1372 1-2 Aug 1328 3-4 Sep 1237 Nov 1185 3-4 Jan 1180 1-4 Mar 1155 1-4 May 1148 1-4 Jul 1145 1-2 Aug 1131 1-4 Sep 1101 1-4 Nov 1074 1-4 Jan 1077 Mar 1076 1-2 May 1076 1-2 Jul 1077 1-2 Aug 1074 Sep 1074 Nov 1047 1-4 Jul 1047 1-4 Nov 1046 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 47.27 May 46.61 Jul 45.82 Aug 44.72 Sep 43.59 Oct 42.73 Dec 42.24 Jan 41.97 Mar 41.71 May 41.42 Jul 41.23 Aug 40.91 Sep 40.45 Oct 39.87 Dec 39.63 Jan 39.63 Mar 39.63 May 39.63 Jul 39.63 Aug 39.63 Sep 39.63 Oct 39.63 Dec 39.63 Jul 39.63 Oct 39.63 Dec 39.63 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 428.40 May 428.90 Jul 425.50 Aug 411.30 Sep 393.40 Oct 376.60 Dec 373.90 Jan 370.00 Mar 360.40 May 357.80 Jul 357.40 Aug 354.00 Sep 348.80 Oct 341.40 Dec 340.20 Jan 339.20 Mar 339.40 May 339.40 Jul 341.80 Aug 341.80 Sep 340.30 Oct 340.30 Dec 338.70 Jul 338.70 Oct 338.70 Dec 338.70