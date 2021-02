LONDON (AP) — England has beaten Italy 41-18 at Twickenham in Six Nations rugby.

England 41 (Anthony Watson 2, Jonny Hill, Jonny May, Jack Willis, Elliot Daly tries; Owen Farrell 4 conversions, penalty), Italy 18 (Montanna Ioane, Tommaso Allan tries; Paolo Garbisi 2 penalties, Allan conversion). HT: 20-8