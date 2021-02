CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 636 3-4 May 641 1-4 Jul 630 Sep 629 3-4 Dec 635 3-4 Mar 641 1-4 May 635 Jul 614 3-4 Sep 616 1-4 Dec 623 1-4 Mar 625 3-4 May 623 3-4 Jul 587 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 538 3-4 May 536 1-2 Jul 525 Sep 472 1-4 Dec 448 3-4 Mar 455 1-2 May 458 1-2 Jul 460 1-4 Sep 426 1-4 Dec 417 Mar 425 May 427 1-2 Jul 432 Sep 422 Dec 417 Jul 420 1-2 Dec 413 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 350 3-4 May 355 1-2 Jul 349 3-4 Sep 323 3-4 Dec 316 1-2 Mar 322 1-4 May 322 3-4 Jul 322 3-4 Sep 322 3-4 Dec 322 3-4 Jul 322 3-4 Sep 322 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1372 May 1371 1-4 Jul 1356 3-4 Aug 1314 Sep 1223 1-4 Nov 1173 Jan 1166 3-4 Mar 1139 1-4 May 1131 3-4 Jul 1128 1-2 Aug 1114 1-4 Sep 1084 1-2 Nov 1062 1-2 Jan 1065 1-4 Mar 1064 3-4 May 1064 3-4 Jul 1065 3-4 Aug 1062 1-4 Sep 1062 1-4 Nov 1036 1-4 Jul 1036 1-4 Nov 1035 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 46.04 May 45.40 Jul 44.60 Aug 43.54 Sep 42.47 Oct 41.69 Dec 41.27 Jan 41.07 Mar 40.84 May 40.60 Jul 40.45 Aug 40.14 Sep 39.71 Oct 39.15 Dec 38.90 Jan 38.90 Mar 38.90 May 38.90 Jul 38.90 Aug 38.90 Sep 38.90 Oct 38.90 Dec 38.90 Jul 38.90 Oct 38.90 Dec 38.90 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 427.20 May 427.00 Jul 423.20 Aug 409.60 Sep 392.00 Oct 375.80 Dec 372.80 Jan 369.10 Mar 359.00 May 356.20 Jul 355.70 Aug 352.30 Sep 347.10 Oct 339.70 Dec 338.50 Jan 337.50 Mar 337.70 May 337.70 Jul 340.10 Aug 340.10 Sep 338.60 Oct 338.60 Dec 337.50 Jul 337.50 Oct 337.50 Dec 337.50