New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2433 Down 4 Mar 2478 2529 2471 2503 Up 54 May 2428 Down 3 May 2433 2472 2422 2433 Down 4 Jul 2428 2461 2419 2428 Down 3 Sep 2426 2460 2420 2424 Down 8 Dec 2425 2456 2416 2418 Down 11 Mar 2433 2433 2412 2413 Down 12 May 2411 Down 14 Jul 2412 Down 14 Sep 2415 Down 14 Dec 2423 Down 14