BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2494 Up 64 Mar 2600 2707 2599 2677 Up 96 May 2484 Up 58 May 2440 2520 2436 2494 Up 64 Jul 2440 2510 2430 2484 Up 58 Sep 2438 2504 2432 2481 Up 53 Dec 2436 2498 2431 2475 Up 48 Mar 2430 2484 2427 2472 Up 47 May 2428 2477 2427 2471 Up 46 Jul 2429 2471 2429 2471 Up 45 Sep 2474 Up 45 Dec 2482 Up 52