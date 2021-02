CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 655 3-4 May 659 1-2 Jul 643 Sep 641 1-2 Dec 646 1-2 Mar 651 3-4 May 643 1-4 Jul 621 1-4 Sep 622 1-2 Dec 630 Mar 632 May 634 3-4 Jul 598 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 563 3-4 May 562 Jul 548 Sep 485 3-4 Dec 458 1-4 Mar 464 3-4 May 468 Jul 469 Sep 433 1-4 Dec 420 1-4 Mar 427 1-4 May 429 Jul 433 3-4 Sep 423 3-4 Dec 418 Jul 421 1-4 Dec 414 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 355 May 354 1-4 Jul 347 1-2 Sep 320 Dec 314 Mar 319 1-4 May 319 1-4 Jul 319 1-4 Sep 319 1-4 Dec 319 1-4 Jul 319 1-4 Sep 319 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1387 3-4 May 1386 Jul 1368 Aug 1323 Sep 1233 1-4 Nov 1179 3-4 Jan 1173 3-4 Mar 1145 May 1136 Jul 1129 1-2 Aug 1114 1-4 Sep 1081 3-4 Nov 1054 3-4 Jan 1057 Mar 1056 1-2 May 1056 1-2 Jul 1057 1-2 Aug 1054 Sep 1054 Nov 1029 1-4 Jul 1029 1-4 Nov 1028 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 45.63 May 44.93 Jul 44.23 Aug 43.31 Sep 42.40 Oct 41.62 Dec 41.17 Jan 40.85 Mar 40.38 May 39.97 Jul 39.64 Aug 39.25 Sep 38.76 Oct 37.96 Dec 37.73 Jan 37.73 Mar 37.73 May 37.73 Jul 37.73 Aug 37.73 Sep 37.73 Oct 37.73 Dec 37.73 Jul 37.73 Oct 37.73 Dec 37.73 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 436.60 May 435.60 Jul 431.40 Aug 417.30 Sep 398.30 Oct 379.20 Dec 376.60 Jan 373.50 Mar 362.80 May 359.60 Jul 359.40 Aug 356.20 Sep 350.80 Oct 342.30 Dec 341.10 Jan 340.10 Mar 340.30 May 340.30 Jul 342.70 Aug 342.70 Sep 341.20 Oct 341.20 Dec 342.50 Jul 342.50 Oct 342.50 Dec 342.50