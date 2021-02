WTA Race Standings

Singles Through Feb. 7 x-qualified for the WTA Finals, Nov. 9-10

1. Aryna Sabalenka, Belarus, 471

2. Elise Mertens, Belgium, 470

3. Ashleigh Barty, Australia, 470

4. Maria Sakkari, Greece, 370

5. Garbine Muguruza, Spain, 360

6. Veronika Kudermetova, Russia, 360

7. Anett Kontaveit, Estonia, 306

8. Ann Li, USA, 305

9. Kaia Kanepi, Estonia, 305

10. Ekaterina Alexandrova, Russia, 240

11. Marta Kostyuk, Ukraine, 240

12. Sofia Kenin, USA, 200

13. Elina Svitolina, Ukraine, 200

14. Jennifer Brady, USA, 186

15. Marketa Vondrousova, Czech Republic, 186

16. Naomi Osaka, Japan, 185

17. Serena Williams, USA, 185

18. Karolina Muchova, Czech Republic, 130

19. Barbora Krejcikova, Czech Republic, 130

20. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 110

21. Ons Jabeur, Tunisia, 110

22. Daria Kasatkina, Russia, 110

23. Nadia Podoroska, Argentina, 101

24. Elena Rybakina, Kazakhstan, 101

25. Sara Sorribes Tormo, Spain, 101

26. Victoria Azarenka, Belarus, 100

27. Simona Halep, Romania, 100

28. Shelby Rogers, USA, 100

29. Danielle Collins, USA, 100

30. Angelique Kerber, Germany, 100

31. Irina-Camelia Begu, Romania, 100

32. Sorana Cirstea, Romania, 100

33. Karolina Pliskova, Czech Republic, 85

34. Vera Zvonareva, Russia, 85

35. Leylah Annie Fernandez, Canada, 85

36. Anastasia Gasanova, Russia, 80

37. Alize Cornet, France, 60

38. Bernarda Pera, USA, 60

39. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 60

40. Coco Gauff, USA, 60

41. Laura Siegemund, Germany, 56

42. Jessica Pegula, USA, 56

43. Jasmine Paolini, Italy, 56

44. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 56

45. Tamara Zidansek, Slovenia, 56

46. Iga Swiatek, Poland, 55

47. Petra Kvitova, Czech Republic, 55

48. Tsvetana Pironkova, Bulgaria, 55

49. Johanna Konta, Great Britain, 55

50. Caroline Garcia, France, 55

Doubles

1. Shuko Aoyama and Ena Shibahara, Japan, 940

2. Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova, Czech Republic, 470

3. Hayley Carter, United States, and Luisa Stefani, Brazil, 360

4. Latisha Chan and Hao-Ching Chan, Taiwan, 305

4. Viktoria Kuzmova, Slovakia, and Anna Kalinskaya, Russia, 305

6. Vera Zvonareva, Russia, and Laura Siegemund, Germany, 285

7. Nicole Melichar, United States, and Demi Schuurs, Netherlands, 186

8. Zheng Saisai and Duan Ying-Ying, China, 185

8. Veronika Kudermetova and Anna Blinkova, Russia, 185

8. Alize Cornet, France, and Mihaela Buzarnescu, Romania, 185