Australian Open Results

Monday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: AUD32,790,000 Surface: Hardcourt outdoor MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Monday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses): Men's Singles First Round

Milos Raonic (14), Canada, def. Federico Coria, Argentina, 6-3, 6-3, 6-2.

Reilly Opelka, United States, def. Yen-hsun Lu, Taiwan, 6-3, 7-6 (2), 6-3.

Adrian Mannarino (32), France, def. Dennis Novak, Austria, 6-2, 6-4, 7-6 (2).

Stan Wawrinka (17), Switzerland, def. Pedro Sousa, Portugal, 6-3, 6-2, 6-4.

Corentin Moutet, France, def. John Millman, Australia, 6-4, 6-7 (4), 3-6, 6-2, 6-3.

Emil Ruusuvuori, Finland, def. Gael Monfils (10), France, 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3.

Alex Bolt, Australia, def. Norbert Gombos, Slovakia, 6-2, 6-2, 4-6, 6-3.

Aslan Karatsev, Russia, def. Gianluca Mager, Italy, 6-3, 6-3, 6-4.

Pedro Martinez, Spain, def. Yoshihito Nishioka, Japan, 6-7 (3), 6-1, 6-1, 6-1.

Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Kamil Majchrzak, Poland, 6-2, 6-4, 6-3.

Taylor Fritz (27), United States, def. Albert Ramos-Vinolas, Spain, 7-6 (6), 3-6, 6-2, 7-6 (6).

Dominic Thiem (3), Austria, def. Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, 7-6 (2), 6-2, 6-3.

Alexander Zverev (6), Germany, def. Marcos Giron, United States, 6-7 (8), 7-6 (5), 6-3, 6-2.

Marton Fucsovics, Hungary, def. Marc Polmans, Australia, 4-6, 6-3, 6-1, 6-7 (3), 6-3.

James Duckworth, Australia, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 6-3, 6-2, 6-4.

Alexander Bublik, Kazakhstan, def. Aljaz Bedene, Slovenia, 6-4, 7-5, 5-7, 6-4.

Egor Gerasimov, Belarus, def. Benoit Paire (25), France, 6-2, 2-6, 7-6 (5), 7-5.

Alexandre Muller, France, def. Juan Ignacio Londero, Argentina, 4-6, 6-3, 6-0, 6-3.

Ugo Humbert (29), France, def. Yasutaka Uchiyama, Japan, 6-3, 6-4, 6-7 (3), 6-3.

Frances Tiafoe, United States, def. Stefano Travaglia, Italy, 7-6 (5), 6-2, 6-2.

Pablo Carreno Busta (15), Spain, def. Kei Nishikori, Japan, 7-5, 7-6 (4), 6-2.

Dominik Koepfer, Germany, def. Hugo Dellien, Bolivia, 7-5, 6-2, 6-4.

Felix Auger-Aliassime (20), Canada, def. Cedrik-Marcel Stebe, Germany, 6-2, 6-4, 6-2.

Jiri Vesely, Czech Republic, def. Kimmer Coppejans, Belgium, 6-4, 3-6, 6-7 (3), 6-3, 6-3.

Grigor Dimitrov (18), Bulgaria, def. Marin Cilic, Croatia, 6-4, 6-2, 7-6 (5).

Bernard Tomic, Australia, def. Yuichi Sugita, Japan, 3-6, 6-1, 4-1, ret.

Diego Schwartzman (8), Argentina, def. Elias Ymer, Sweden, 7-6 (3), 6-4, 2-6, 6-2.

Nick Kyrgios, Australia, def. Frederico Ferreira Silva, Portugal, 6-4, 6-4, 6-4.

Dusan Lajovic (23), Serbia, def. Sergiy Stakhovsky, Ukraine, 5-7, 6-4, 6-3, 5-7, 6-4.

Novak Djokovic (1), Serbia, def. Jeremy Chardy, France, 6-3, 6-1, 6-2.

Women's Singles

First Round

Naomi Osaka (3), Japan, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 6-1, 6-2.

Camila Giorgi, Italy, def. Yaroslava Shvedova, Kazakhstan, 6-3, 6-3.

Zarina Diyas, Kazakhstan, def. Tamara Zidansek, Slovenia, 6-2, 7-5.

Venus Williams, United States, def. Kirsten Flipkens, Belgium, 7-5, 6-2.

Caroline Garcia, France, def. Polona Hercog, Slovenia, 7-6 (6), 6-3.

Rebecca Marino, Canada, def. Kimberly Birrell, Australia, 6-0, 7-6 (9).

Nina Stojanovic, Serbia, def. Irina-Camelia Begu, Romania, 6-3, 6-4.

Serena Williams (10), United States, def. Laura Siegemund, Germany, 6-1, 6-1.

Bernarda Pera, United States, def. Angelique Kerber (23), Germany, 6-0, 6-4.

Iga Swiatek (15), Poland, def. Arantxa Rus, Netherlands, 6-1, 6-3.

Timea Babos, Hungary, def. Ysaline Bonaventure, Belgium, 7-6 (0), 6-4.

Sara Errani, Italy, def. Wang Qiang (30), China, 2-6, 6-4, 6-4.

Daria Kasatkina, Russia, def. Katie Boulter, Britain, 6-1, 6-4.

Ajla Tomljanovic, Australia, def. Misaki Doi, Japan, 6-2, 6-1.

Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, def. Mayo Hibi, Japan, 7-6 (2), 6-4.

Hsieh Su-wei, Taiwan, def. Tsvetana Pironkova, Bulgaria, 7-5, 6-2.

Ons Jabeur (27), Tunisia, def. Andrea Petkovic, Germany, 6-3, 3-6, 6-4.

Veronika Kudermetova (32), Russia, def. Marta Kostyuk, Ukraine, 6-2, 7-6 (5).

Fiona Ferro, France, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 6-7 (5), 6-2, 6-4.

Anastasia Potapova, Russia, def. Alison Riske (24), United States, 6-2, 6-1.

Marketa Vondrousova (19), Czech Republic, def. Rebecca Peterson, Sweden, 2-6, 7-5, 7-5.

Bianca Andreescu (8), Canada, def. Mihaela Buzarnescu, Romania, 6-2, 4-6, 6-3.

Varvara Gracheva, Russia, def. Anna Blinkova, Russia, 6-1, 3-6, 7-6 (7).

Simona Halep (2), Romania, def. Lizette Cabrera, Australia, 6-2, 6-1.

Sorana Cirstea, Romania, def. Patricia Maria Tig, Romania, 6-2, 6-1.

Petra Kvitova (9), Czech Republic, def. Greet Minnen, Belgium, 6-3, 6-4.

Alize Cornet, France, def. Valeria Savinykh, Russia, 6-2, 4-6, 7-6 (7).

Aryna Sabalenka (7), Belarus, def. Viktoria Kuzmova, Slovakia, 6-0, 6-4.

Elena Rybakina (17), Kazakhstan, def. Vera Zvonareva, Russia, 4-6, 6-4, 6-4.