ROME (AP) — France has beaten Italy 50-10 in the Six Nations opener at Stadio Olimpico.

France 50 (Teddy Thomas 2, Dylan Cretin, Gael Fickou, Arthur Vincent, Brice Dulin, Antoine Dupont tries; Matthieu Jalibert 6 conversions, penalty), Italy 10 (Luca Sperandio try; Paolo Garbisi conversion, penalty). HT: 24-3