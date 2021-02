CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 641 1-4 May 645 3-4 Jul 632 Sep 631 3-4 Dec 637 1-2 Mar 643 May 634 3-4 Jul 614 Sep 616 1-4 Dec 623 1-4 Mar 625 1-2 May 628 1-4 Jul 591 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 548 1-2 May 547 1-2 Jul 536 1-4 Sep 478 1-4 Dec 451 3-4 Mar 458 3-4 May 462 1-4 Jul 463 1-2 Sep 430 3-4 Dec 418 1-2 Mar 425 1-2 May 426 1-4 Jul 432 3-4 Sep 422 3-4 Dec 417 3-4 Jul 421 Dec 414 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 349 1-4 May 348 1-4 Jul 341 1-2 Sep 315 Dec 308 3-4 Mar 314 May 314 Jul 314 Sep 314 Dec 314 Jul 314 Sep 314 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1366 3-4 May 1365 3-4 Jul 1347 3-4 Aug 1304 Sep 1214 3-4 Nov 1161 Jan 1155 Mar 1127 1-2 May 1119 Jul 1113 1-4 Aug 1096 3-4 Sep 1064 1-2 Nov 1040 Jan 1042 3-4 Mar 1042 1-4 May 1042 1-4 Jul 1043 1-4 Aug 1039 3-4 Sep 1039 3-4 Nov 1018 3-4 Jul 1018 3-4 Nov 1018 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 44.66 May 44.05 Jul 43.46 Aug 42.59 Sep 41.74 Oct 41.03 Dec 40.63 Jan 40.25 Mar 39.77 May 39.34 Jul 38.99 Aug 38.57 Sep 38.11 Oct 37.44 Dec 37.21 Jan 37.21 Mar 37.21 May 37.21 Jul 37.21 Aug 37.21 Sep 37.21 Oct 37.21 Dec 37.21 Jul 37.21 Oct 37.21 Dec 37.21 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 430.50 May 429.50 Jul 425.40 Aug 410.90 Sep 391.70 Oct 372.40 Dec 369.90 Jan 366.90 Mar 356.80 May 354.10 Jul 353.60 Aug 350.40 Sep 345.00 Oct 338.60 Dec 337.00 Jan 336.00 Mar 336.20 May 336.20 Jul 338.60 Aug 338.60 Sep 337.10 Oct 337.10 Dec 338.40 Jul 338.40 Oct 338.40 Dec 338.40