New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2472 Up 22 Mar 2539 2618 2533 2587 Up 55 May 2462 Up 22 May 2451 2491 2438 2472 Up 22 Jul 2443 2480 2428 2462 Up 22 Sep 2444 2478 2428 2463 Up 21 Dec 2445 2476 2432 2463 Up 20 Mar 2439 2473 2439 2462 Up 23 May 2450 2470 2450 2462 Up 25 Jul 2463 Up 25 Sep 2466 Up 25 Dec 2467 Up 25