CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 637 1-2 May 641 1-4 Jul 628 Sep 627 3-4 Dec 634 Mar 639 3-4 May 631 1-2 Jul 611 1-2 Sep 612 1-4 Dec 621 Mar 622 1-2 May 625 1-4 Jul 589 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 550 May 547 1-2 Jul 536 3-4 Sep 477 3-4 Dec 451 3-4 Mar 458 May 461 1-2 Jul 462 3-4 Sep 421 1-4 Dec 413 1-2 Mar 420 3-4 May 421 1-2 Jul 426 1-2 Sep 416 1-2 Dec 414 Jul 417 1-4 Dec 411 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 349 3-4 May 348 1-4 Jul 340 3-4 Sep 313 3-4 Dec 307 1-4 Mar 312 1-2 May 312 1-2 Jul 312 1-2 Sep 312 1-2 Dec 312 1-2 Jul 312 1-2 Sep 312 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1372 1-2 May 1369 1-4 Jul 1349 1-2 Aug 1302 1-4 Sep 1213 1-4 Nov 1160 1-4 Jan 1153 3-4 Mar 1125 3-4 May 1117 1-4 Jul 1111 3-4 Aug 1095 1-4 Sep 1062 1-4 Nov 1036 3-4 Jan 1039 1-4 Mar 1038 3-4 May 1038 3-4 Jul 1039 3-4 Aug 1036 1-4 Sep 1036 1-4 Nov 1015 1-4 Jul 1015 1-4 Nov 1014 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 44.94 May 44.24 Jul 43.49 Aug 42.54 Sep 41.67 Oct 40.92 Dec 40.47 Jan 40.06 Mar 39.54 May 39.14 Jul 38.81 Aug 38.38 Sep 37.95 Oct 37.31 Dec 37.11 Jan 37.11 Mar 37.11 May 37.11 Jul 37.11 Aug 37.11 Sep 37.11 Oct 37.11 Dec 37.11 Jul 37.11 Oct 37.11 Dec 37.11 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 433.10 May 431.00 Jul 426.20 Aug 411.50 Sep 392.30 Oct 373.00 Dec 370.00 Jan 366.60 Mar 357.40 May 354.30 Jul 353.40 Aug 349.70 Sep 343.70 Oct 336.90 Dec 335.50 Jan 334.60 Mar 334.80 May 334.80 Jul 337.20 Aug 337.20 Sep 337.20 Oct 337.20 Dec 340.00 Jul 340.00 Oct 340.00 Dec 340.00