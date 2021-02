CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 644 3-4 May 645 3-4 Jul 630 Sep 629 1-4 Dec 633 1-4 Mar 638 1-2 May 630 Jul 608 1-2 Sep 608 3-4 Dec 616 1-4 Mar 617 1-2 May 620 1-4 Jul 587 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 543 May 542 1-4 Jul 531 1-4 Sep 471 3-4 Dec 447 Mar 453 May 456 1-2 Jul 458 Sep 422 1-2 Dec 411 1-4 Mar 418 3-4 May 419 1-2 Jul 424 1-2 Sep 414 1-2 Dec 413 1-4 Jul 416 1-2 Dec 411 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 345 1-2 May 343 1-4 Jul 335 3-4 Sep 309 1-4 Dec 303 3-4 Mar 309 May 309 Jul 309 Sep 309 Dec 309 Jul 309 Sep 309 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1354 3-4 May 1350 3-4 Jul 1333 3-4 Aug 1290 Sep 1203 1-4 Nov 1150 1-2 Jan 1144 3-4 Mar 1115 1-2 May 1106 1-2 Jul 1100 3-4 Aug 1083 3-4 Sep 1051 Nov 1027 Jan 1029 1-2 Mar 1029 May 1029 Jul 1030 Aug 1026 1-2 Sep 1026 1-2 Nov 1008 1-4 Jul 1008 1-4 Nov 1007 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 44.32 May 43.62 Jul 42.99 Aug 42.12 Sep 41.27 Oct 40.52 Dec 40.10 Jan 39.75 Mar 39.27 May 38.85 Jul 38.56 Aug 38.16 Sep 37.74 Oct 37.12 Dec 36.98 Jan 36.98 Mar 36.98 May 36.98 Jul 36.98 Aug 36.98 Sep 36.98 Oct 36.98 Dec 36.98 Jul 36.98 Oct 36.98 Dec 36.98 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 428.00 May 425.50 Jul 420.60 Aug 406.90 Sep 388.50 Oct 369.40 Dec 366.50 Jan 363.00 Mar 352.80 May 349.50 Jul 348.40 Aug 344.10 Sep 338.70 Oct 331.40 Dec 330.40 Jan 330.40 Mar 330.60 May 330.60 Jul 333.00 Aug 333.00 Sep 333.00 Oct 333.00 Dec 335.80 Jul 335.80 Oct 335.80 Dec 335.80