CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 651 May 651 3-4 Jul 633 3-4 Sep 632 1-2 Dec 636 Mar 641 May 632 1-2 Jul 609 Sep 609 1-2 Dec 616 3-4 Mar 619 1-2 May 622 1-4 Jul 589 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 549 1-4 May 548 1-2 Jul 536 3-4 Sep 471 3-4 Dec 447 3-4 Mar 453 1-4 May 456 1-4 Jul 457 1-2 Sep 423 Dec 411 Mar 418 1-2 May 419 1-4 Jul 424 1-4 Sep 414 1-4 Dec 412 1-2 Jul 415 3-4 Dec 411 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 347 1-2 May 344 1-2 Jul 336 1-4 Sep 309 3-4 Dec 302 Mar 308 1-4 May 308 1-4 Jul 308 1-4 Sep 308 1-4 Dec 308 1-4 Jul 308 1-4 Sep 308 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1365 1-4 May 1362 1-2 Jul 1345 Aug 1300 Sep 1207 1-2 Nov 1154 Jan 1147 Mar 1118 May 1109 Jul 1103 Aug 1086 Sep 1053 1-4 Nov 1027 Jan 1029 1-4 Mar 1028 3-4 May 1028 3-4 Jul 1029 3-4 Aug 1026 1-4 Sep 1026 1-4 Nov 1008 Jul 1008 Nov 1007 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 44.97 May 44.22 Jul 43.50 Aug 42.57 Sep 41.67 Oct 40.89 Dec 40.48 Jan 40.09 Mar 39.68 May 39.30 Jul 38.98 Aug 38.58 Sep 38.17 Oct 37.52 Dec 37.39 Jan 37.39 Mar 37.39 May 37.39 Jul 37.39 Aug 37.39 Sep 37.39 Oct 37.39 Dec 37.39 Jul 37.39 Oct 37.39 Dec 37.39 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 430.50 May 428.00 Jul 423.00 Aug 408.10 Sep 388.40 Oct 368.80 Dec 365.60 Jan 361.70 Mar 350.80 May 347.50 Jul 346.60 Aug 341.20 Sep 336.10 Oct 328.80 Dec 327.90 Jan 326.90 Mar 326.90 May 326.90 Jul 329.30 Aug 329.30 Sep 329.30 Oct 329.30 Dec 332.10 Jul 332.10 Oct 332.10 Dec 332.10