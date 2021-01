CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 663 May 662 1-2 Jul 643 Sep 641 1-2 Dec 644 3-4 Mar 649 May 639 1-2 Jul 616 1-4 Sep 615 1-2 Dec 623 1-4 Mar 626 May 628 3-4 Jul 596 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 547 May 547 1-2 Jul 536 1-2 Sep 470 1-4 Dec 445 1-4 Mar 450 1-4 May 453 Jul 453 1-2 Sep 420 1-2 Dec 409 3-4 Mar 416 3-4 May 417 1-2 Jul 422 3-4 Sep 412 3-4 Dec 411 Jul 414 1-4 Dec 411 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 349 1-2 May 346 1-2 Jul 339 1-2 Sep 314 1-2 Dec 307 1-2 Mar 312 May 312 Jul 312 Sep 312 Dec 312 Jul 312 Sep 312 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1370 May 1367 Jul 1348 3-4 Aug 1298 3-4 Sep 1199 1-2 Nov 1143 Jan 1134 3-4 Mar 1105 1-4 May 1095 3-4 Jul 1090 3-4 Aug 1074 Sep 1044 Nov 1017 1-2 Jan 1020 Mar 1019 1-2 May 1019 1-2 Jul 1020 1-2 Aug 1017 Sep 1017 Nov 998 3-4 Jul 998 3-4 Nov 998 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 44.62 May 43.91 Jul 43.28 Aug 42.34 Sep 41.42 Oct 40.62 Dec 40.18 Jan 39.78 Mar 39.34 May 38.99 Jul 38.70 Aug 38.30 Sep 37.88 Oct 37.23 Dec 37.08 Jan 37.08 Mar 37.08 May 37.08 Jul 37.08 Aug 37.08 Sep 37.08 Oct 37.08 Dec 37.08 Jul 37.08 Oct 37.08 Dec 37.08 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 431.00 May 429.10 Jul 424.10 Aug 407.90 Sep 387.20 Oct 366.80 Dec 363.80 Jan 359.80 Mar 348.00 May 344.50 Jul 343.70 Aug 338.10 Sep 334.50 Oct 324.50 Dec 324.00 Jan 323.20 Mar 323.20 May 323.20 Jul 325.60 Sep 325.60 Oct 325.60 Dec 328.40 Jul 328.40 Oct 328.40 Dec 328.40