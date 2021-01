CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 647 May 647 1-2 Jul 631 1-2 Sep 630 1-4 Dec 634 Mar 638 3-4 May 629 1-2 Jul 606 1-2 Sep 606 1-4 Dec 613 3-4 Mar 616 1-2 May 619 1-4 Jul 586 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 534 1-2 May 536 1-4 Jul 527 1-4 Sep 465 Dec 438 3-4 Mar 444 1-4 May 447 Jul 448 3-4 Sep 416 1-4 Dec 405 1-2 Mar 413 1-4 May 414 Jul 418 3-4 Sep 408 3-4 Dec 407 1-2 Jul 410 3-4 Dec 407 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 346 3-4 May 343 3-4 Jul 337 3-4 Sep 311 3-4 Dec 305 1-2 Mar 310 May 310 Jul 310 Sep 310 Dec 310 Jul 310 Sep 310 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1353 1-4 May 1351 1-2 Jul 1333 Aug 1285 Sep 1185 1-2 Nov 1131 1-4 Jan 1124 1-4 Mar 1094 1-2 May 1085 1-2 Jul 1080 3-4 Aug 1064 Sep 1034 Nov 1007 3-4 Jan 1010 1-4 Mar 1009 3-4 May 1009 3-4 Jul 1010 3-4 Aug 1007 1-4 Sep 1007 1-4 Nov 991 1-2 Jul 991 1-2 Nov 991 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 44.65 May 43.79 Jul 42.98 Aug 41.99 Sep 41.09 Oct 40.28 Dec 39.91 Jan 39.53 Mar 39.02 May 38.63 Jul 38.34 Aug 37.98 Sep 37.62 Oct 36.97 Dec 36.88 Jan 36.88 Mar 36.88 May 36.88 Jul 36.88 Aug 36.88 Sep 36.88 Oct 36.88 Dec 36.88 Jul 36.88 Oct 36.88 Dec 36.88 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 427.10 May 425.00 Jul 419.40 Aug 404.50 Sep 385.60 Oct 366.80 Dec 363.90 Jan 360.40 Mar 348.90 May 345.00 Jul 344.00 Aug 338.10 Sep 332.60 Oct 325.20 Dec 324.00 Jan 323.20 Mar 323.20 May 323.20 Jul 325.60 Aug 325.60 Sep 325.60 Oct 325.60 Dec 328.40 Jul 328.40 Oct 328.40 Dec 328.40