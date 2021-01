CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 665 1-4 May 664 1-4 Jul 647 1-2 Sep 646 1-2 Dec 650 1-2 Mar 655 1-4 May 644 3-4 Jul 621 3-4 Sep 620 3-4 Dec 628 3-4 Mar 631 3-4 May 625 3-4 Jul 595 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 532 1-4 May 533 3-4 Jul 527 1-2 Sep 470 1-2 Dec 444 1-2 Mar 450 1-4 May 453 1-4 Jul 455 Sep 419 3-4 Dec 407 1-4 Mar 414 1-2 May 415 1-4 Jul 421 1-4 Sep 411 1-4 Dec 410 1-4 Jul 413 1-2 Dec 410 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 354 3-4 May 351 1-2 Jul 344 3-4 Sep 315 1-2 Dec 306 1-2 Mar 316 1-2 May 316 1-2 Jul 316 1-2 Sep 316 1-2 Dec 316 1-2 Jul 316 1-2 Sep 316 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1370 1-4 May 1369 1-2 Jul 1352 1-2 Aug 1302 1-4 Sep 1202 1-4 Nov 1148 1-2 Jan 1142 3-4 Mar 1116 3-4 May 1108 1-2 Jul 1103 Aug 1087 Sep 1054 1-2 Nov 1028 1-2 Jan 1030 Mar 1029 1-2 May 1029 1-2 Jul 1030 1-2 Aug 1027 Sep 1027 Nov 1005 1-4 Jul 1005 1-4 Nov 1004 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 43.91 May 43.12 Jul 42.45 Aug 41.58 Sep 40.73 Oct 39.92 Dec 39.54 Jan 39.13 Mar 38.66 May 38.26 Jul 37.98 Aug 37.64 Sep 37.32 Oct 36.76 Dec 36.64 Jan 36.64 Mar 36.64 May 36.64 Jul 36.64 Aug 36.64 Sep 36.64 Oct 36.64 Dec 36.64 Jul 36.64 Oct 36.64 Dec 36.64 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 436.50 May 433.80 Jul 429.80 Aug 414.90 Sep 394.90 Oct 376.10 Dec 372.90 Jan 369.40 Mar 359.70 May 356.30 Jul 354.80 Aug 349.40 Sep 343.80 Oct 336.80 Dec 335.80 Jan 334.80 Mar 334.80 May 334.80 Jul 337.20 Aug 337.20 Sep 337.20 Oct 337.20 Dec 340.00 Jul 340.00 Oct 340.00 Dec 340.00