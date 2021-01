CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 648 1-2 May 649 Jul 633 3-4 Sep 634 Dec 639 Mar 644 1-4 May 635 Jul 611 1-4 Sep 610 1-2 Dec 617 1-2 Mar 621 May 615 Jul 584 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 511 1-2 May 514 1-4 Jul 510 Sep 458 3-4 Dec 434 3-4 Mar 441 1-2 May 445 Jul 446 1-2 Sep 415 Dec 404 1-2 Mar 411 3-4 May 412 1-2 Jul 418 1-2 Sep 408 1-2 Dec 407 3-4 Jul 411 Dec 408 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 354 1-2 May 351 3-4 Jul 345 1-2 Sep 315 1-2 Dec 305 1-2 Mar 315 1-2 May 315 1-2 Jul 315 1-2 Sep 315 1-2 Dec 315 1-2 Jul 315 1-2 Sep 315 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1343 1-2 May 1342 3-4 Jul 1328 1-2 Aug 1280 1-4 Sep 1182 1-2 Nov 1130 1-4 Jan 1125 Mar 1100 May 1092 Jul 1087 Aug 1072 1-2 Sep 1041 3-4 Nov 1016 3-4 Jan 1018 1-4 Mar 1017 3-4 May 1017 3-4 Jul 1018 3-4 Aug 1015 1-4 Sep 1015 1-4 Nov 993 1-2 Jul 993 1-2 Nov 993 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 42.94 May 42.21 Jul 41.72 Aug 40.94 Sep 40.11 Oct 39.29 Dec 38.87 Jan 38.45 Mar 37.99 May 37.60 Jul 37.33 Aug 36.99 Sep 36.64 Oct 35.95 Dec 35.82 Jan 35.82 Mar 35.82 May 35.82 Jul 35.82 Aug 35.82 Sep 35.82 Oct 35.82 Dec 35.82 Jul 35.82 Oct 35.82 Dec 35.82 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 429.60 May 426.40 Jul 422.50 Aug 407.80 Sep 388.60 Oct 370.50 Dec 367.60 Jan 364.20 Mar 354.70 May 351.40 Jul 350.40 Aug 345.50 Sep 340.40 Oct 333.40 Dec 332.50 Jan 331.50 Mar 331.50 May 331.50 Jul 333.90 Aug 333.90 Sep 333.90 Oct 333.90 Dec 336.70 Jul 336.70 Oct 336.70 Dec 336.70