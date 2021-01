WTA Race Standings

Singles Through Jan. 24 x-qualified for the WTA Finals, Nov. 9-10

1. Aryna Sabalenka, Belarus, 470

2. Veronika Kudermetova, Russia, 305

3. Maria Sakkari, Greece, 185

4. Marta Kostyuk, Ukraine, 185

5. Sofia Kenin, USA, 100

6. Elina Svitolina, Ukraine, 100

7. Elena Rybakina, Kazakhstan, 100

8. Sara Sorribes Tormo, Spain, 100

9. Anastasia Gasanova, Russia, 80

10. Garbine Muguruza, Spain, 55

11. Ons Jabeur, Tunisia, 55

12. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 55

13. Ekaterina Alexandrova, Russia, 55

14. Paula Badosa, Spain, 55

15. Daria Kasatkina, Russia, 55

16. Kateryna Bondarenko, Ukraine, 55

17. Tamara Zidansek, Slovenia, 55

18. Bianca Turati, Italy, 55

19. Karolina Pliskova, Czech Republic, 30

20. Alize Cornet, France, 30

21. Karolina Muchova, Czech Republic, 30

22. Coco Gauff, USA, 30

23. Barbora Krejcikova, Czech Republic, 30

24. Bernarda Pera, USA, 30

25. Leylah Annie Fernandez, Canada, 30

26. Vera Zvonareva, Russia, 30

27. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 30

28. Kirsten Flipkens, Belgium, 30

29. Ajla Tomljanovic, Australia, 30

30. Heather Watson, Great Britain, 30

31. Hsieh Su-wei, Chinese Taipei, 30

32. Xiyu Wang, China, 30

33. Amandine Hesse, France, 25

33. Anna Bondar, Hungary, 25

35. Lucie Hradecka, Czech Republic, 25

36. Lucrezia Stefanini, Italy, 25

37. Zhaoxuan Yang, China, 25

38. Jessica Pieri, Italy, 13

39. Jodie Anna Burrage, Great Britain, 13

40. Carol Zhao, Canada, 13

40. Ena Shibahara, Japan, 13

40. Valentini Grammatikopoulou, Greece, 13

40. Irina Fetecau, Romania, 13

40. Despina Papamichail, Greece, 13

40. Martina Caregaro, Italy, 13

Doubles

1. Shuko Aoyama and Ena Shibahara, Japan, 470

2. Hayley Carter, United States, and Luisa Stefani, Brazil, 305

3. Ajla Tomljanovic, Australia, and Sofia Kenin, United States, 185

3. Vera Zvonareva, Russia, and Laura Siegemund, Germany, 185

5. Garbine Muguruza, Spain, and Jennifer Brady, United States, 100

5. Arantxa Rus, Netherlands, and Tamara Zidansek, Slovenia, 100

5. Hsieh Su-wei, Taiwan, and Barbora Krejcikova, Czech Republic, 100

5. Veronika Kudermetova and Anastasia Potapova, Russia, 100

9. Sharon Fichman, Canada, and Giuliana Olmos, Mexico, 55

9. Karolina Muchova and Marketa Vondrousova, Czech Republic, 55