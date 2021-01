CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 634 1-2 May 636 Jul 624 Sep 625 Dec 630 1-2 Mar 636 1-4 May 626 Jul 602 1-4 Sep 602 Dec 609 3-4 Mar 612 3-4 May 606 3-4 Jul 576 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 500 1-2 May 503 Jul 498 3-4 Sep 451 1-2 Dec 430 1-4 Mar 437 1-2 May 441 1-4 Jul 444 Sep 411 Dec 401 1-2 Mar 408 1-2 May 409 1-4 Jul 416 1-4 Sep 406 1-4 Dec 405 3-4 Jul 409 Dec 406 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 345 1-4 May 342 Jul 336 Sep 307 1-4 Dec 298 3-4 Mar 308 3-4 May 308 3-4 Jul 308 3-4 Sep 308 3-4 Dec 308 3-4 Jul 308 3-4 Sep 308 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1311 3-4 May 1311 3-4 Jul 1298 1-2 Aug 1254 Sep 1161 Nov 1112 Jan 1106 3-4 Mar 1081 1-2 May 1073 Jul 1068 Aug 1049 Sep 1022 1-4 Nov 1002 1-4 Jan 1003 3-4 Mar 1003 1-4 May 1003 1-4 Jul 1004 1-4 Aug 1000 3-4 Sep 1000 3-4 Nov 979 Jul 979 Nov 978 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 42.27 May 41.55 Jul 41.07 Aug 40.29 Sep 39.48 Oct 38.75 Dec 38.42 Jan 38.08 Mar 37.66 May 37.31 Jul 37.08 Aug 36.77 Sep 36.45 Oct 35.84 Dec 35.77 Jan 35.77 Mar 35.77 May 35.77 Jul 35.77 Aug 35.77 Sep 35.77 Oct 35.77 Dec 35.77 Jul 35.77 Oct 35.77 Dec 35.77 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 421.60 May 417.90 Jul 414.00 Aug 399.30 Sep 380.60 Oct 363.30 Dec 360.60 Jan 357.10 Mar 347.60 May 344.60 Jul 343.90 Aug 340.20 Sep 336.40 Oct 329.00 Dec 328.00 Jan 327.10 Mar 327.10 May 327.10 Jul 329.50 Aug 329.50 Sep 329.50 Oct 329.50 Dec 332.30 Jul 332.30 Oct 332.30 Dec 332.30