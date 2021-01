New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Thursday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2508 Down 16 Mar 2573 2573 2537 2550 Down 19 May 2524 2528 2495 2508 Down 16 Jul 2517 2520 2488 2503 Down 14 Sep 2515 2517 2490 2504 Down 14 Dec 2505 2514 2490 2505 Down 13 Mar 2498 2504 2488 2500 Down 12 May 2497 Down 11 Jul 2498 Down 11 Sep 2500 Down 11 Dec 2500 Down 11