CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 667 3-4 May 668 Jul 650 1-2 Sep 650 1-4 Dec 655 Mar 659 1-2 May 649 Jul 624 Sep 623 1-4 Dec 630 1-4 Mar 634 May 628 Jul 597 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 522 May 524 Jul 519 1-4 Sep 471 3-4 Dec 449 Mar 455 1-4 May 459 Jul 461 1-4 Sep 423 1-2 Dec 409 Mar 416 1-4 May 417 Jul 423 Sep 413 Dec 411 1-2 Jul 414 1-2 Dec 412 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 364 May 359 3-4 Jul 351 3-4 Sep 320 1-2 Dec 310 Mar 317 1-4 May 317 1-4 Jul 317 1-4 Sep 317 1-4 Dec 317 1-4 Jul 317 1-4 Sep 317 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1369 1-2 May 1367 1-4 Jul 1351 3-4 Aug 1311 1-4 Sep 1221 Nov 1171 3-4 Jan 1165 1-4 Mar 1133 3-4 May 1121 3-4 Jul 1113 1-2 Aug 1094 1-2 Sep 1061 3-4 Nov 1038 1-2 Jan 1038 3-4 Mar 1038 1-4 May 1038 1-4 Jul 1039 1-4 Aug 1035 3-4 Sep 1035 3-4 Nov 1012 3-4 Jul 1012 3-4 Nov 1012 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 42.54 May 41.92 Jul 41.27 Aug 40.34 Sep 39.37 Oct 38.49 Dec 38.25 Jan 37.93 Mar 37.55 May 37.22 Jul 37.01 Aug 36.66 Sep 36.39 Oct 35.85 Dec 35.71 Jan 35.71 Mar 35.71 May 35.71 Jul 35.71 Aug 35.71 Sep 35.71 Oct 35.71 Dec 35.71 Jul 35.71 Oct 35.71 Dec 35.71 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 442.40 May 438.40 Jul 434.40 Aug 421.30 Sep 403.90 Oct 386.70 Dec 384.10 Jan 380.00 Mar 368.90 May 364.30 Jul 362.20 Aug 356.60 Sep 352.20 Oct 342.00 Dec 340.70 Jan 339.70 Mar 339.70 May 339.70 Jul 342.10 Aug 342.10 Sep 342.10 Oct 342.10 Dec 344.90 Jul 344.90 Oct 344.90 Dec 344.90