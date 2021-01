CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 672 1-4 May 673 1-2 Jul 658 1-4 Sep 659 Dec 665 Mar 670 May 660 1-2 Jul 635 Sep 633 3-4 Dec 641 Mar 643 1-4 May 637 1-4 Jul 606 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 526 May 528 1-4 Jul 525 Sep 477 3-4 Dec 455 Mar 461 1-4 May 465 Jul 467 Sep 426 3-4 Dec 412 Mar 418 3-4 May 419 1-2 Jul 424 1-2 Sep 414 1-2 Dec 411 Jul 414 Dec 412 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 362 1-2 May 356 1-4 Jul 348 3-4 Sep 316 1-2 Dec 306 1-4 Mar 313 1-2 May 313 1-2 Jul 313 1-2 Sep 313 1-2 Dec 313 1-2 Jul 313 1-2 Sep 313 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1385 3-4 May 1383 1-4 Jul 1369 1-4 Aug 1330 3-4 Sep 1240 1-4 Nov 1188 3-4 Jan 1183 1-4 Mar 1152 3-4 May 1141 Jul 1131 Aug 1112 Sep 1081 1-4 Nov 1058 Jan 1059 3-4 Mar 1059 1-4 May 1059 1-4 Jul 1060 1-4 Aug 1056 3-4 Sep 1056 3-4 Nov 1031 1-4 Jul 1031 1-4 Nov 1030 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 41.70 May 41.19 Jul 40.72 Aug 39.92 Sep 39.10 Oct 38.32 Dec 38.14 Jan 37.87 Mar 37.52 May 37.22 Jul 36.97 Aug 36.65 Sep 36.34 Oct 35.77 Dec 35.68 Jan 35.68 Mar 35.68 May 35.68 Jul 35.68 Aug 35.68 Sep 35.68 Oct 35.68 Dec 35.68 Jul 35.68 Oct 35.68 Dec 35.68 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 450.50 May 447.00 Jul 443.00 Aug 430.40 Sep 412.60 Oct 395.10 Dec 391.90 Jan 388.30 Mar 377.00 May 372.20 Jul 370.30 Aug 364.20 Sep 356.80 Oct 350.00 Dec 348.70 Jan 347.60 Mar 347.60 May 347.60 Jul 350.00 Aug 350.00 Sep 350.00 Oct 350.00 Dec 352.80 Jul 352.80 Oct 352.80 Dec 352.80