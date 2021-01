CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 675 1-2 May 676 1-2 Jul 657 3-4 Sep 657 1-2 Dec 662 1-4 Mar 666 1-2 May 658 3-4 Jul 635 Sep 634 1-2 Dec 641 Mar 643 1-4 May 638 1-2 Jul 605 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 531 1-2 May 534 3-4 Jul 532 Sep 485 1-2 Dec 460 Mar 465 1-2 May 468 1-2 Jul 469 1-4 Sep 428 Dec 410 Mar 416 1-2 May 417 1-4 Jul 422 1-4 Sep 414 3-4 Dec 408 1-2 Jul 410 Dec 408 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 366 May 359 1-2 Jul 352 1-4 Sep 316 3-4 Dec 307 Mar 314 1-4 May 314 1-4 Jul 314 1-4 Sep 314 1-4 Dec 314 1-4 Jul 314 1-4 Sep 314 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1416 3-4 May 1414 3-4 Jul 1401 Aug 1354 1-4 Sep 1256 3-4 Nov 1197 3-4 Jan 1191 3-4 Mar 1160 1-4 May 1148 1-4 Jul 1139 Aug 1120 1-4 Sep 1086 1-4 Nov 1059 1-4 Jan 1061 Mar 1060 1-2 May 1060 1-2 Jul 1061 1-2 Aug 1058 Sep 1058 Nov 1032 1-2 Jul 1032 1-2 Nov 1032 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 41.85 May 41.49 Jul 41.21 Aug 40.56 Sep 39.82 Oct 39.02 Dec 38.84 Jan 38.56 Mar 38.15 May 37.84 Jul 37.59 Aug 37.27 Sep 36.95 Oct 36.36 Dec 36.30 Jan 36.30 Mar 36.30 May 36.30 Jul 36.30 Aug 36.30 Sep 36.30 Oct 36.30 Dec 36.30 Jul 36.30 Oct 36.30 Dec 36.30 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 463.20 May 458.50 Jul 453.80 Aug 439.90 Sep 419.10 Oct 396.90 Dec 393.60 Jan 389.70 Mar 377.60 May 372.80 Jul 371.00 Aug 365.30 Sep 358.00 Oct 350.00 Dec 348.70 Jan 347.60 Mar 347.60 May 347.60 Jul 350.00 Aug 350.00 Sep 350.00 Oct 350.00 Dec 352.80 Jul 352.80 Oct 352.80 Dec 352.80