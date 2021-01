CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 665 May 665 3-4 Jul 651 Sep 652 Dec 658 3-4 Mar 664 May 655 1-4 Jul 630 3-4 Sep 630 1-2 Dec 636 3-4 Mar 641 1-4 May 636 Jul 602 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 517 1-4 May 519 Jul 516 1-4 Sep 479 3-4 Dec 457 1-2 Mar 462 May 463 1-2 Jul 463 Sep 426 1-4 Dec 413 Mar 419 1-2 May 420 1-4 Jul 425 1-4 Sep 421 1-2 Dec 410 1-4 Jul 411 3-4 Dec 410 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 362 May 356 1-2 Jul 351 1-4 Sep 315 Dec 305 1-4 Mar 312 1-2 May 312 1-2 Jul 312 1-2 Sep 312 1-2 Dec 312 1-2 Jul 312 1-2 Sep 312 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1422 Mar 1418 1-4 May 1413 3-4 Jul 1399 1-2 Aug 1343 3-4 Sep 1239 3-4 Nov 1176 1-2 Jan 1170 3-4 Mar 1136 1-4 May 1123 3-4 Jul 1115 1-2 Aug 1099 Sep 1065 3-4 Nov 1038 1-2 Jan 1040 1-2 Mar 1040 May 1040 Jul 1042 1-4 Aug 1038 3-4 Sep 1038 3-4 Nov 1012 3-4 Jul 1012 3-4 Nov 1012 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 43.13 Mar 42.63 May 42.33 Jul 42.15 Aug 41.59 Sep 40.83 Oct 40.02 Dec 39.75 Jan 39.35 Mar 38.87 May 38.51 Jul 38.26 Aug 38.04 Sep 37.76 Oct 37.15 Dec 37.06 Jan 37.06 Mar 37.06 May 37.06 Jul 37.06 Aug 37.06 Sep 37.06 Oct 37.06 Dec 37.06 Jul 37.06 Oct 37.06 Dec 37.06 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 471.20 Mar 465.40 May 458.40 Jul 453.70 Aug 438.40 Sep 414.70 Oct 391.30 Dec 386.60 Jan 381.40 Mar 367.40 May 361.90 Jul 359.90 Aug 355.30 Sep 348.90 Oct 342.50 Dec 341.60 Jan 341.60 Mar 341.60 May 341.60 Jul 344.00 Aug 344.00 Sep 344.00 Oct 344.00 Dec 346.80 Jul 346.80 Oct 346.80 Dec 346.80