CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 638 3-4 May 640 3-4 Jul 631 3-4 Sep 634 Dec 641 3-4 Mar 648 1-4 May 642 1-4 Jul 626 1-4 Sep 626 3-4 Dec 632 1-4 Mar 638 1-2 May 631 3-4 Jul 598 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 496 1-4 May 497 1-2 Jul 494 3-4 Sep 456 1-2 Dec 440 1-2 Mar 445 3-4 May 446 3-4 Jul 445 Sep 415 1-4 Dec 407 1-4 Mar 413 May 413 3-4 Jul 418 3-4 Sep 415 Dec 409 Jul 410 1-2 Dec 408 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 357 3-4 May 352 Jul 347 1-2 Sep 312 1-4 Dec 301 1-2 Mar 308 3-4 May 308 3-4 Jul 308 3-4 Sep 308 3-4 Dec 308 3-4 Jul 308 3-4 Sep 308 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1375 3-4 Mar 1374 3-4 May 1371 1-4 Jul 1358 Aug 1312 Sep 1218 1-4 Nov 1161 3-4 Jan 1158 3-4 Mar 1135 1-2 May 1129 1-4 Jul 1127 Aug 1116 3-4 Sep 1087 1-2 Nov 1063 Jan 1065 1-2 Mar 1066 May 1066 Jul 1066 3-4 Aug 1061 3-4 Sep 1061 3-4 Nov 1041 1-2 Jul 1041 1-2 Nov 1041 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 43.76 Mar 43.59 May 43.22 Jul 42.94 Aug 42.29 Sep 41.52 Oct 40.65 Dec 40.33 Jan 40.01 Mar 39.62 May 39.27 Jul 39.05 Aug 38.81 Sep 38.50 Oct 37.96 Dec 37.84 Jan 37.84 Mar 37.84 May 37.84 Jul 37.84 Aug 37.84 Sep 37.84 Oct 37.84 Dec 37.84 Jul 37.84 Oct 37.84 Dec 37.84 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 444.80 Mar 439.60 May 435.80 Jul 432.60 Aug 420.20 Sep 399.60 Oct 377.60 Dec 375.00 Jan 372.30 Mar 364.50 May 361.20 Jul 360.30 Aug 356.90 Sep 351.60 Oct 347.20 Dec 346.00 Jan 346.00 Mar 346.00 May 346.00 Jul 348.40 Aug 348.40 Sep 348.40 Oct 348.40 Dec 351.20 Jul 351.20 Oct 351.20 Dec 351.20