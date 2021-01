CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 642 1-4 May 643 1-4 Jul 634 Sep 636 1-4 Dec 643 3-4 Mar 650 1-4 May 644 Jul 625 1-2 Sep 626 3-4 Dec 631 3-4 Mar 638 May 631 1-4 Jul 598 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 494 May 495 1-2 Jul 493 1-2 Sep 455 1-4 Dec 441 Mar 446 3-4 May 448 1-2 Jul 447 1-4 Sep 416 Dec 408 3-4 Mar 414 1-4 May 415 Jul 420 Sep 416 1-4 Dec 410 Jul 411 1-2 Dec 409 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 355 1-4 May 349 Jul 344 Sep 313 3-4 Dec 301 1-4 Mar 308 1-2 May 308 1-2 Jul 308 1-2 Sep 308 1-2 Dec 308 1-2 Jul 308 1-2 Sep 308 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1360 1-2 Mar 1355 1-4 May 1353 3-4 Jul 1341 3-4 Aug 1298 1-4 Sep 1207 Nov 1153 Jan 1150 1-2 Mar 1128 May 1121 Jul 1120 Aug 1110 Sep 1081 Nov 1057 1-2 Jan 1059 1-2 Mar 1061 1-2 May 1061 1-2 Jul 1062 1-4 Aug 1057 1-2 Sep 1057 1-2 Nov 1039 1-2 Jul 1039 1-2 Nov 1039 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 44.35 Mar 43.79 May 43.28 Jul 42.86 Aug 42.11 Sep 41.26 Oct 40.37 Dec 40.08 Jan 39.75 Mar 39.28 May 38.88 Jul 38.63 Aug 38.39 Sep 38.08 Oct 37.58 Dec 37.42 Jan 37.42 Mar 37.42 May 37.42 Jul 37.42 Aug 37.42 Sep 37.42 Oct 37.42 Dec 37.42 Jul 37.42 Oct 37.42 Dec 37.42 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 438.00 Mar 432.20 May 430.50 Jul 427.10 Aug 415.50 Sep 396.00 Oct 376.20 Dec 374.00 Jan 371.60 Mar 364.00 May 360.80 Jul 360.30 Aug 356.30 Sep 351.60 Oct 345.90 Dec 344.80 Jan 344.80 Mar 344.80 May 344.80 Jul 347.20 Aug 347.20 Sep 347.20 Oct 347.20 Dec 350.00 Jul 350.00 Oct 350.00 Dec 350.00