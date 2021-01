New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2443 Down 26 Mar 2514 2537 2471 2486 Down 28 May 2469 2491 2430 2443 Down 26 Jul 2460 2490 2428 2442 Down 25 Sep 2467 2478 2428 2440 Down 27 Dec 2487 2488 2429 2440 Down 27 Mar 2442 2447 2427 2434 Down 26 May 2429 Down 26 Jul 2425 Down 26 Sep 2428 Down 26 Dec 2428 Down 26