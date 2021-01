CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 654 May 653 1-4 Jul 640 1-4 Sep 641 1-4 Dec 648 1-4 Mar 654 May 646 1-4 Jul 627 Sep 626 3-4 Dec 633 Mar 639 1-4 May 632 1-2 Jul 599 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 491 3-4 May 492 1-2 Jul 490 1-2 Sep 452 Dec 438 1-2 Mar 443 3-4 May 445 1-4 Jul 444 Sep 414 1-2 Dec 406 Mar 411 3-4 May 412 1-2 Jul 417 1-2 Sep 413 3-4 Dec 407 Jul 408 1-2 Dec 406 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 363 1-4 May 357 1-4 Jul 353 1-2 Sep 320 Dec 309 1-2 Mar 316 3-4 May 316 3-4 Jul 316 3-4 Sep 316 3-4 Dec 316 3-4 Jul 316 3-4 Sep 316 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1350 Mar 1347 May 1346 1-4 Jul 1335 1-2 Aug 1294 1-2 Sep 1198 1-4 Nov 1141 1-4 Jan 1137 3-4 Mar 1115 1-4 May 1107 3-4 Jul 1106 Aug 1096 1-2 Sep 1067 1-2 Nov 1043 1-2 Jan 1045 1-2 Mar 1047 1-2 May 1047 1-2 Jul 1046 1-2 Aug 1043 Sep 1043 Nov 1028 1-4 Jul 1028 1-4 Nov 1028 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 44.36 Mar 43.60 May 42.88 Jul 42.47 Aug 41.74 Sep 40.93 Oct 40.14 Dec 39.85 Jan 39.47 Mar 38.93 May 38.48 Jul 38.18 Aug 37.87 Sep 37.58 Oct 37.07 Dec 36.91 Jan 36.91 Mar 36.91 May 36.91 Jul 36.91 Aug 36.91 Sep 36.91 Oct 36.91 Dec 36.91 Jul 36.91 Oct 36.91 Dec 36.91 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 435.40 Mar 431.80 May 428.50 Jul 425.00 Aug 412.20 Sep 391.60 Oct 371.60 Dec 370.00 Jan 367.20 Mar 359.30 May 356.30 Jul 355.90 Aug 352.40 Sep 347.00 Oct 342.00 Dec 341.40 Jan 341.40 Mar 341.40 May 341.40 Jul 343.80 Aug 343.80 Sep 343.80 Oct 343.80 Dec 346.60 Jul 346.60 Oct 346.60 Dec 346.60