New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2507 Down 28 Mar 2624 2661 2542 2552 Down 51 May 2545 2589 2497 2507 Down 28 Jul 2516 2564 2486 2495 Down 16 Sep 2524 2556 2487 2492 Down 14 Dec 2516 2550 2483 2489 Down 13 Mar 2505 2539 2482 2482 Down 8 May 2515 2532 2476 2476 Down 8 Jul 2472 Down 8 Sep 2475 Down 10