CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 642 May 640 1-2 Jul 629 3-4 Sep 631 1-2 Dec 638 3-4 Mar 644 3-4 May 638 Jul 619 1-2 Sep 618 Dec 625 1-2 Mar 631 3-4 May 623 Jul 599 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 483 3-4 May 484 1-4 Jul 482 1-4 Sep 447 1-4 Dec 434 1-2 Mar 440 1-2 May 441 3-4 Jul 440 3-4 Sep 410 3-4 Dec 403 Mar 408 3-4 May 409 1-2 Jul 414 1-2 Sep 410 3-4 Dec 404 Jul 405 1-2 Dec 403 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 356 May 351 1-4 Jul 344 1-4 Sep 315 Dec 306 Mar 313 1-4 May 313 1-4 Jul 313 1-4 Sep 313 1-4 Dec 313 1-4 Jul 313 1-4 Sep 313 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1316 1-2 Mar 1313 May 1311 1-4 Jul 1303 3-4 Aug 1265 Sep 1171 3-4 Nov 1120 3-4 Jan 1117 3-4 Mar 1096 3-4 May 1089 3-4 Jul 1087 1-4 Aug 1077 3-4 Sep 1047 1-4 Nov 1023 Jan 1025 1-4 Mar 1026 1-2 May 1026 1-2 Jul 1025 1-4 Aug 1021 1-2 Sep 1021 1-2 Nov 1009 3-4 Jul 1009 3-4 Nov 1009 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 42.93 Mar 42.13 May 41.39 Jul 40.91 Aug 40.20 Sep 39.52 Oct 38.92 Dec 38.74 Jan 38.39 Mar 37.90 May 37.48 Jul 37.20 Aug 36.93 Sep 36.64 Oct 36.12 Dec 35.97 Jan 35.97 Mar 35.97 May 35.97 Jul 35.97 Aug 35.97 Sep 35.97 Oct 35.97 Dec 35.97 Jul 35.97 Oct 35.97 Dec 35.97 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 427.20 Mar 423.70 May 421.40 Jul 419.00 Aug 407.00 Sep 386.90 Oct 368.50 Dec 366.80 Jan 364.30 Mar 357.00 May 353.90 Jul 353.00 Aug 349.50 Sep 344.10 Oct 340.00 Dec 339.30 Jan 339.30 Mar 339.30 May 339.30 Jul 341.70 Aug 341.70 Sep 341.70 Oct 341.70 Dec 344.50 Jul 344.50 Oct 344.50 Dec 344.50