CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 640 1-2 May 639 1-2 Jul 628 1-4 Sep 630 1-4 Dec 636 3-4 Mar 642 1-2 May 635 1-4 Jul 616 Sep 615 3-4 Dec 622 1-2 Mar 631 May 622 1-4 Jul 596 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 484 May 483 1-4 Jul 480 1-4 Sep 446 1-2 Dec 434 3-4 Mar 440 1-4 May 442 Jul 441 1-2 Sep 411 Dec 403 1-4 Mar 409 May 409 3-4 Jul 414 3-4 Sep 411 Dec 404 3-4 Jul 406 1-4 Dec 404 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 360 3-4 May 355 Jul 347 Sep 318 3-4 Dec 314 Mar 321 1-4 May 321 1-4 Jul 321 1-4 Sep 321 1-4 Dec 321 1-4 Jul 321 1-4 Sep 321 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1315 1-4 Mar 1311 May 1306 3-4 Jul 1297 1-2 Aug 1258 1-2 Sep 1160 3-4 Nov 1111 3-4 Jan 1110 1-4 Mar 1091 1-2 May 1084 3-4 Jul 1082 1-2 Aug 1073 Sep 1042 3-4 Nov 1017 1-2 Jan 1019 3-4 Mar 1020 May 1020 Jul 1020 1-2 Aug 1017 Sep 1017 Nov 1004 Jul 1004 Nov 1003 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 43.33 Mar 42.40 May 41.52 Jul 40.94 Aug 40.25 Sep 39.61 Oct 39.08 Dec 38.93 Jan 38.58 Mar 38.06 May 37.60 Jul 37.28 Aug 36.87 Sep 36.61 Oct 36.17 Dec 36.04 Jan 36.04 Mar 36.04 May 36.04 Jul 36.04 Aug 36.04 Sep 36.04 Oct 36.04 Dec 36.04 Jul 36.04 Oct 36.04 Dec 36.04 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 434.40 Mar 429.40 May 423.40 Jul 419.50 Aug 406.90 Sep 385.90 Oct 366.40 Dec 365.30 Jan 362.80 Mar 356.10 May 352.50 Jul 351.60 Aug 348.10 Sep 342.70 Oct 338.80 Dec 338.40 Jan 338.40 Mar 338.40 May 338.40 Jul 340.90 Aug 340.90 Sep 340.90 Oct 340.90 Dec 343.70 Jul 343.70 Oct 343.70 Dec 343.70