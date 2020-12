New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2597 Up 90 Mar 2524 Up 73 Mar 2503 2607 2499 2597 Up 90 May 2440 2533 2440 2524 Up 73 Jul 2425 2507 2424 2499 Up 67 Sep 2421 2501 2420 2494 Up 66 Dec 2434 2495 2420 2489 Up 64 Mar 2478 2482 2475 2480 Up 62 May 2475 Up 62 Jul 2470 Up 62 Sep 2467 2476 2467 2476 Up 62