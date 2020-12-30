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New Zealand beats Pakistan by 101 runs in 1st test

By  Associated Press
2020/12/30 13:44
New Zealand beats Pakistan by 101 runs in 1st test

MOUNT MAUNGANUI, New Zealand (AP) — New Zealand beat Pakistan by 101 runs in the first cricket test at Bay Oval on Wednesday to take a 1-0 lead in the two-test series:

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New Zealand: 431 (Kane Williamsom 129, B.J. Watling 73, Ross Taylor 70, Henry Nicholls 56; Shaheen Afridi 4-109, Yasir Shah 3-113) and 180-5 declared (Tom Blundell 64, Tom Latham 53; Naseem Shah 3-55); def. Pakistan 239 (Faheem Ashraf 91, Mohammad Rizwan 71; Kyle Jamieson 3-35) and 271 (Fawad Alam 102, Mohammad Rizwan 60; Tim Southee 2-33, Kyle Jamieson 2-35) by 101 runs.

Updated : 2020-12-30 15:40 GMT+08:00

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