CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 618 1-2 May 619 1-4 Jul 611 3-4 Sep 614 1-4 Dec 621 3-4 Mar 628 1-4 May 622 1-4 Jul 604 1-2 Sep 604 Dec 611 Mar 619 1-2 May 610 3-4 Jul 590 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 466 May 466 Jul 464 Sep 437 1-2 Dec 430 1-4 Mar 436 1-2 May 438 1-2 Jul 437 3-4 Sep 405 3-4 Dec 399 1-2 Mar 405 1-4 May 406 Jul 411 Sep 407 1-4 Dec 400 3-4 Jul 402 Dec 400 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 339 May 336 Jul 329 1-2 Sep 309 3-4 Dec 306 1-4 Mar 313 1-2 May 313 1-2 Jul 313 1-2 Sep 313 1-2 Dec 313 1-2 Jul 313 1-2 Sep 313 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1295 1-2 Mar 1296 May 1294 1-2 Jul 1288 Aug 1250 1-2 Sep 1151 1-4 Nov 1098 1-4 Jan 1097 1-2 Mar 1079 3-4 May 1074 Jul 1072 1-4 Aug 1063 1-4 Sep 1044 3-4 Nov 1006 1-4 Jan 1008 3-4 Mar 1008 1-2 May 1008 1-2 Jul 1010 1-2 Aug 1007 Sep 1007 Nov 992 Jul 992 Nov 991 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 42.48 Mar 41.75 May 40.98 Jul 40.55 Aug 39.86 Sep 39.05 Oct 38.32 Dec 38.09 Jan 37.68 Mar 37.16 May 36.63 Jul 36.28 Aug 36.07 Sep 35.79 Oct 35.30 Dec 35.05 Jan 35.05 Mar 35.05 May 35.05 Jul 35.05 Aug 35.05 Sep 35.05 Oct 35.05 Dec 35.05 Jul 35.05 Oct 35.05 Dec 35.05 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 427.00 Mar 424.30 May 421.00 Jul 419.00 Aug 407.00 Sep 384.40 Oct 362.60 Dec 361.70 Jan 359.60 Mar 354.00 May 351.00 Jul 349.70 Aug 346.60 Sep 343.40 Oct 337.80 Dec 337.20 Jan 337.20 Mar 337.20 May 337.20 Jul 341.20 Aug 341.20 Sep 341.20 Oct 341.20 Dec 344.00 Jul 344.00 Oct 344.00 Dec 344.00