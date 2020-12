CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 614 1-4 May 615 Jul 607 Sep 609 1-2 Dec 617 Mar 623 1-2 May 618 Jul 600 1-4 Sep 600 Dec 607 Mar 615 3-4 May 607 1-4 Jul 586 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 456 1-2 May 457 Jul 454 1-2 Sep 433 3-4 Dec 426 3-4 Mar 430 3-4 May 432 1-4 Jul 432 1-2 Sep 403 Dec 398 3-4 Mar 404 1-2 May 405 1-4 Jul 410 1-4 Sep 406 1-2 Dec 400 1-2 Jul 401 3-4 Dec 400 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 336 3-4 May 335 1-2 Jul 330 3-4 Sep 312 Dec 309 Mar 316 1-4 May 316 1-4 Jul 316 1-4 Sep 316 1-4 Dec 316 1-4 Jul 316 1-4 Sep 316 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1255 1-4 Mar 1257 1-4 May 1255 1-4 Jul 1249 1-4 Aug 1215 Sep 1130 1-2 Nov 1084 3-4 Jan 1084 Mar 1068 1-2 May 1063 Jul 1061 3-4 Aug 1052 1-4 Sep 1034 1-4 Nov 999 3-4 Jan 1002 1-4 Mar 1002 May 1002 Jul 1004 Aug 1000 1-2 Sep 1000 1-2 Nov 988 1-2 Jul 988 1-2 Nov 988 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 41.72 Mar 41.05 May 40.28 Jul 39.86 Aug 39.21 Sep 38.49 Oct 37.82 Dec 37.62 Jan 37.28 Mar 36.83 May 36.39 Jul 36.11 Aug 35.91 Sep 35.63 Oct 35.10 Dec 34.98 Jan 34.98 Mar 34.98 May 34.98 Jul 34.98 Aug 34.98 Sep 34.98 Oct 34.98 Dec 34.98 Jul 34.98 Oct 34.98 Dec 34.98 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 415.30 Mar 412.70 May 409.40 Jul 407.90 Aug 396.80 Sep 377.00 Oct 359.40 Dec 358.20 Jan 355.50 Mar 350.20 May 347.30 Jul 346.80 Aug 343.30 Sep 340.90 Oct 335.30 Dec 334.70 Jan 334.70 Mar 334.70 May 334.70 Jul 338.70 Aug 338.70 Sep 338.70 Oct 338.70 Dec 341.50 Jul 341.50 Oct 341.50 Dec 341.50