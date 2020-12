New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2557 Up 22 Mar 2489 Up 19 Mar 2530 2575 2524 2557 Up 22 May 2471 2502 2461 2489 Up 19 Jul 2449 2478 2441 2469 Up 21 Sep 2442 2473 2438 2463 Up 22 Dec 2437 2471 2437 2460 Up 24 Mar 2430 2464 2430 2452 Up 26 May 2447 Up 26 Jul 2444 Up 25 Sep 2449 Up 25