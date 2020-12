CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 617 May 616 3-4 Jul 609 1-2 Sep 611 3-4 Dec 618 1-2 Mar 624 1-2 May 620 Jul 605 1-2 Sep 607 Dec 612 1-4 Mar 620 1-2 May 611 3-4 Jul 591 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 443 1-2 May 444 1-2 Jul 444 1-4 Sep 426 1-2 Dec 419 3-4 Mar 424 1-2 May 425 3-4 Jul 425 Sep 399 Dec 396 1-2 Mar 397 1-4 May 397 1-4 Jul 407 3-4 Sep 404 Dec 397 1-4 Jul 397 1-4 Dec 397 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 336 3-4 May 334 1-4 Jul 331 1-4 Sep 313 Dec 309 Mar 316 1-4 May 316 1-4 Jul 316 1-4 Sep 316 1-4 Dec 316 1-4 Jul 316 1-4 Sep 316 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1247 1-4 Mar 1250 May 1249 1-2 Jul 1244 1-4 Aug 1211 3-4 Sep 1136 1-4 Nov 1087 3-4 Jan 1086 Mar 1069 1-2 May 1065 Jul 1064 3-4 Aug 1057 Sep 1040 1-2 Nov 1004 1-4 Jan 1007 Mar 1007 3-4 May 1007 3-4 Jul 1008 Aug 1004 1-2 Sep 1004 1-2 Nov 990 Jul 990 Nov 989 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 40.55 Mar 39.96 May 39.37 Jul 39.07 Aug 38.61 Sep 38.07 Oct 37.57 Dec 37.49 Jan 37.20 Mar 36.77 May 36.44 Jul 36.19 Aug 35.99 Sep 35.75 Oct 35.26 Dec 35.13 Jan 35.13 Mar 35.13 May 35.13 Jul 35.13 Aug 35.13 Sep 35.13 Oct 35.13 Dec 35.13 Jul 35.13 Oct 35.13 Dec 35.13 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 415.00 Mar 414.30 May 411.60 Jul 409.80 Aug 398.60 Sep 379.80 Oct 361.00 Dec 359.70 Jan 356.90 Mar 350.20 May 347.50 Jul 347.30 Aug 344.90 Sep 341.70 Oct 337.30 Dec 335.40 Jan 335.40 Mar 335.40 May 335.40 Jul 339.40 Aug 339.40 Sep 339.40 Oct 339.40 Dec 342.70 Jul 342.70 Oct 342.70 Dec 342.70