New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2555 Up 49 Mar 2497 Up 25 Mar 2475 2577 2439 2555 Up 49 May 2446 2518 2409 2497 Up 25 Jul 2428 2493 2398 2477 Up 21 Sep 2416 2485 2391 2470 Up 24 Dec 2415 2471 2390 2463 Up 24 Mar 2397 2463 2391 2454 Up 25 May 2455 2460 2449 2449 Up 25 Jul 2447 Up 25 Sep 2452 Up 25