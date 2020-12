CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 611 1-4 May 612 1-4 Jul 606 Sep 608 3-4 Dec 615 3-4 Mar 622 1-2 May 619 Jul 605 1-2 Sep 605 3-4 Dec 611 3-4 Mar 620 May 611 1-4 Jul 591 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 440 May 442 Jul 442 1-4 Sep 425 1-4 Dec 420 Mar 425 May 426 Jul 425 3-4 Sep 398 1-2 Dec 397 1-2 Mar 397 1-2 May 397 1-2 Jul 408 Sep 406 Dec 398 1-2 Jul 398 1-2 Dec 398 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 337 3-4 May 334 1-2 Jul 331 1-2 Sep 312 3-4 Dec 308 3-4 Mar 316 May 316 Jul 316 Sep 316 Dec 316 Jul 316 Sep 316 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1243 1-4 Mar 1247 1-2 May 1246 3-4 Jul 1240 1-4 Aug 1208 3-4 Sep 1137 3-4 Nov 1091 1-4 Jan 1088 1-2 Mar 1073 1-4 May 1066 3-4 Jul 1065 1-2 Aug 1057 Sep 1040 1-2 Nov 1007 1-2 Jan 1010 1-4 Mar 1010 1-2 May 1010 1-2 Jul 1013 1-4 Aug 1009 3-4 Sep 1009 3-4 Nov 993 Jul 993 Nov 992 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 39.96 Mar 39.55 May 39.12 Jul 38.91 Aug 38.51 Sep 37.99 Oct 37.60 Dec 37.45 Jan 37.15 Mar 36.72 May 36.33 Jul 36.04 Aug 35.76 Sep 35.52 Oct 34.96 Dec 34.87 Jan 34.87 Mar 34.87 May 34.87 Jul 34.87 Aug 34.87 Sep 34.87 Oct 34.87 Dec 34.87 Jul 34.87 Oct 34.87 Dec 34.87 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 412.30 Mar 412.10 May 409.60 Jul 407.90 Aug 397.90 Sep 380.80 Oct 363.10 Dec 362.20 Jan 358.80 Mar 351.60 May 348.50 Jul 348.00 Aug 347.00 Sep 343.20 Oct 337.40 Dec 337.10 Jan 337.10 Mar 337.10 May 337.10 Jul 341.10 Aug 341.10 Sep 341.10 Oct 341.10 Dec 344.40 Jul 344.40 Oct 344.40 Dec 344.40