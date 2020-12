CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 608 1-4 May 609 1-4 Jul 603 3-4 Sep 606 3-4 Dec 613 3-4 Mar 620 3-4 May 617 1-4 Jul 603 Sep 604 1-4 Dec 609 1-4 Mar 617 1-2 May 611 1-4 Jul 591 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 437 1-2 May 439 1-4 Jul 439 3-4 Sep 423 Dec 418 1-2 Mar 423 1-2 May 424 3-4 Jul 424 1-4 Sep 397 3-4 Dec 398 1-4 Mar 398 1-4 May 398 1-4 Jul 408 3-4 Sep 408 3-4 Dec 398 1-2 Jul 398 1-2 Dec 398 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 337 3-4 May 333 3-4 Jul 330 3-4 Sep 312 Dec 308 1-4 Mar 315 1-2 May 315 1-2 Jul 315 1-2 Sep 315 1-2 Dec 315 1-2 Jul 315 1-2 Sep 315 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1220 Mar 1224 May 1223 3-4 Jul 1219 1-4 Aug 1191 Sep 1126 1-2 Nov 1081 1-4 Jan 1078 1-2 Mar 1063 1-2 May 1057 3-4 Jul 1056 1-4 Aug 1047 Sep 1030 1-2 Nov 999 Jan 1001 3-4 Mar 1002 3-4 May 1002 3-4 Jul 1010 Aug 1006 1-2 Sep 1006 1-2 Nov 985 1-4 Jul 985 1-4 Nov 985 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 40.07 Mar 39.67 May 39.17 Jul 38.92 Aug 38.49 Sep 38.02 Oct 37.56 Dec 37.44 Jan 37.15 Mar 36.79 May 36.42 Jul 36.09 Aug 35.87 Sep 35.69 Oct 35.10 Dec 34.99 Jan 34.99 Mar 34.99 May 34.99 Jul 34.99 Aug 34.99 Sep 34.99 Oct 34.99 Dec 34.99 Jul 34.99 Oct 34.99 Dec 34.99 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 405.50 Mar 405.30 May 401.50 Jul 399.50 Aug 389.30 Sep 373.90 Oct 359.20 Dec 357.60 Jan 354.60 Mar 347.00 May 344.60 Jul 344.80 Aug 342.80 Sep 339.20 Oct 332.80 Dec 332.50 Jan 332.50 Mar 332.50 May 332.50 Jul 336.90 Aug 336.90 Sep 336.90 Oct 336.90 Dec 340.20 Jul 340.20 Oct 340.20 Dec 340.20