CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 608 3-4 May 609 3-4 Jul 604 Sep 606 1-2 Dec 613 1-2 Mar 620 1-4 May 615 1-2 Jul 599 1-2 Sep 601 1-4 Dec 606 Mar 614 1-4 May 611 1-4 Jul 591 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 432 1-2 May 434 3-4 Jul 435 1-4 Sep 418 3-4 Dec 415 Mar 420 1-4 May 421 3-4 Jul 420 3-4 Sep 397 1-2 Dec 398 1-4 Mar 398 1-4 May 398 1-4 Jul 408 3-4 Sep 408 3-4 Dec 398 Jul 398 Dec 398 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 336 3-4 May 333 1-4 Jul 330 1-4 Sep 312 Dec 308 Mar 315 1-4 May 315 1-4 Jul 315 1-4 Sep 315 1-4 Dec 315 1-4 Jul 315 1-4 Sep 315 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1201 1-4 Mar 1205 1-2 May 1206 Jul 1203 1-2 Aug 1178 1-2 Sep 1117 1-4 Nov 1072 1-4 Jan 1070 1-4 Mar 1055 May 1049 Jul 1047 1-2 Aug 1039 1-2 Sep 1023 1-2 Nov 998 3-4 Jan 1003 1-2 Mar 1003 1-2 May 1003 1-2 Jul 1010 3-4 Aug 1007 1-4 Sep 1007 1-4 Nov 986 Jul 986 Nov 985 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 39.93 Mar 39.50 May 39.01 Jul 38.78 Aug 38.35 Sep 37.78 Oct 37.21 Dec 37.03 Jan 36.69 Mar 36.43 May 36.15 Jul 35.95 Aug 35.73 Sep 35.53 Oct 35.16 Dec 35.08 Jan 35.08 Mar 35.08 May 35.08 Jul 35.08 Aug 35.08 Sep 35.08 Oct 35.08 Dec 35.08 Jul 35.08 Oct 35.08 Dec 35.08 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 397.90 Mar 397.40 May 394.40 Jul 392.80 Aug 383.90 Sep 369.90 Oct 355.90 Dec 354.60 Jan 351.50 Mar 344.40 May 341.60 Jul 341.60 Aug 339.10 Sep 335.80 Oct 330.40 Dec 330.00 Jan 330.00 Mar 330.00 May 330.00 Jul 334.40 Aug 334.40 Sep 334.40 Oct 334.40 Dec 337.70 Jul 337.70 Oct 337.70 Dec 337.70